All of Us Are Dead - koreański serial o zombie. Sprawdźcie zwiastun i datę premiery

źródło: Netflix

All of Us Are Dead to południowokoreański serial, który powstał w oparciu o webtoon Now at Our School autorstwa Joo Dong-geun. Historia śledzi losy grupy licealistów, która zostaje uwięziona w swojej szkole podczas wybuchu epidemii wirusa.

Uczniowie próbują zachować spokój i znaleźć sposób na wyjście z trudnej sytuacji. Nie jest to jedyne zmartwienie. Nastolatkowie muszą zmierzyć się z zombie i własnym lękiem związanym z przemianą w jednego z nich.

All of Us Are Dead - zwiastun

W skład aktorskiej obsady wchodzą Yoon Chan-Yeong (Mama) jako Cheong-san, Park Ji-Hu (House of Hummingbird) jako On-jo, Cho Yi-Hyun (Metamorphosis) jako Nam-ra, Lomon (Bleak Night) jako Su-hyeok, oraz Yoo In-Soo (School 2017) jako Gwi-nam. Dołączają do nich Lee You-Mi i Lim Jae-hyeok.

All of Us Are Dead jest współreżyserowany przez Lee JQ (Beethoven Virus, Intimate Strangers) i Kim Nam-Su. 12-odcinkowy serial powstał na podstawie scenariusza napisanego przez Chun Sung-Il. Produkcją zajmuje się JTBC Studios' Film Monster.

All of Us Are Dead - data premiery

All of Us Are Dead zadebiutuje 28 stycznia na platformie Netflixa.

