Aktor Voldemorta opowiada o swojej roli z 28 lat później. Możliwe, że czeka nas złoczyńca na kilka filmów

Dr. Kelson to fizycznie dominująca postać, która ma odegrać ważną rolę zarówno w filmie 28 lat później, jak i w kolejnej części 28 Years Later: The Bone Temple, która ma trafić do kin w 2026 roku. Ralph Fiennes postanowił ujawnić rąbek tajemnicy odnośnie granego przez siebie bohatera:

Z jego surowym wyglądem, zakrwawioną twarzą i bliskością do potężnej struktury z czaszek, ciężko określi, czy Kelson będzie przyjacielem czy wrogiem. Jest ocalałym, a sposób, w jaki przeżył, jest bardzo interesujący, ma dość nietypowe poglądy na świat. Jednak być może nie warto polegać na pierwszych wrażeniach. Myślę, że widzowie założą coś o nim, a potem zobaczą, co tak naprawdę planuje ta postać.

Fiennes zdradza, że Kelson będzie odgrywał dużo większą rolę w kolejnym filmie z trylogii "lat". Reżyser Danny Boyle stwierdził, że widzowie tak naprawdę dopiero w drugiej części poznają prawdziwą motywację doktora.

28 lat później - fabuła, premiera

Około 30 lat po tym, jak zaraza wydostała się z laboratorium wojskowego, ludzie są zmuszeni żyć pod ciężką kwarantanną. Pomimo tego niektórzy starają się przetrwać pośród zarażonych. Grupa ocalałych mieszka na wyspie połączonej z stałym lądem jednym, dobrze bronionym przejściem. Kiedy kilkoro śmiałków opuszcza to miejsce, odkrywają tajemnice, cuda i grozę.

Premiera 28 lat później odbędzie się 20 czerwca 2025 roku w kinach.