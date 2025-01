Superman leci po kolejny rekord. Zack Snyder zagrożony

Fot. Materiały prasowe

Od pierwszego zwiastuna Supermana minęło już trochę czasu, choć nowa interpretacja Człowieka ze stali jest nadal szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Film Jamesa Gunna będzie stanowić początek aktorskiego odłamu nowego DCU, od którego będzie wiele zależało. Wielu fanów poddawało w wątpliwość, czy szeroka publiczność będzie nadal zainteresowana filmem o Supermanie, ale wszystkie dane dotyczące zapowiedzi wskazują na to, że tak.

Już wcześniej informowano o tym, że we wszystkich mediach społecznościowych Superman naliczył sobie 250 mln wyświetleń, co jest największym wynikiem w historii nie tylko DC, ale i całego Warner Bros. Teraz zwiastun może pochwalić się kolejnym rekordem, czyli osiągnięciem 50 mln wyświetleń w serwisie YouTube. Co ciekawe - produkcji Jamesa Gunna brakuje nieco mniej niż miliona wyświetleń do pobicia zwiastuna Człowieka ze stali z 2013 roku w reżyserii Zacka Snydera. Tamta produkcja potrzebowała jednak ponad dekady na osiągnięcie takiej liczby. Jeśli uda się to osiągnąć, będzie to najchętniej oglądany zwiastun filmu o Supermanie w historii.

