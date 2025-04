Doom, Fallout, GTA i inne. Oto najlepsze gry z lat 90., które budzą nostalgię

Reklama

Jeśli wiesz, czym była Amiga 500, potrafisz obsługiwać joystick, a na dnie zakurzonych szuflad wciąż trzymasz nadgryzione zębem czasu egzemplarze Top Secret i Secret Service, istnieje duże – wręcz graniczące z pewnością – prawdopodobieństwo, że poniższa galeria wywoła u Ciebie nostalgię. Tworząc to zestawienie, sam nie raz wracałem myślami do czasów, gdy uruchomienie gry oznaczało wejście do innej, magicznej rzeczywistości. I cóż za paradoks – współczesne produkcje, choć oszałamiające wizualnie, rzadko potrafią wzbudzić takie emocje jak klasyki z lat 90.

Dlaczego tak się dzieje? Bo tamten świat gamingu wciąż był dziewiczy, nieodkryty, pełen tajemnic. Co roku trafiały do nas prawdziwe perełki – gry, które zarówno treścią, jak i formą przekraczały granice, udowadniając, że interaktywna rozrywka może być sztuką. Produkcje zyskiwały klimat, głębię, a samo wciskanie przycisku akcji przestawało być celem samym w sobie. Ci, którzy pamiętają Alone in the Dark, Another world czy Planescape: Torment, doskonale wiedzą, o co chodzi. Współczesne gry rzadko już przesuwają granice – choć wciąż zdarzają się wyjątki – bo w świecie elektronicznej rozrywki powiedziano już bardzo wiele. Być może kiedyś czeka nas kolejna rewolucja, która znów rozbudzi magię. Ale zanim to się stanie, wróćmy myślami do czasu, który wielu z nas wciąż nosi głęboko w sercu. Czas przypomnieć sobie szalone lata dziewięćdziesiąte.

Najlepsze gry z lat 90., które wciąż budzą nostalgię

Albion (1995) Platforma: PC RPG stworzony przez niemieckie studio Blue Byte. Gracz eksplorował obcą planetę z ciekawym systemem walki i rozbudowaną fabułą. Zobacz więcej Reklama

Mamy też coś dla fanów nowszych produkcji. Poniżej znajdziecie listę najlepszych gier 2024 według redaktorów naEKRANIE.