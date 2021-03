Rangers of the New Republic - jaka postać zastąpi Carę Dune w serialu? Plotka zdradza kandydatkę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Disney+

Rangers of the New Republic to kolejny serial ze świata Star Wars, który został zapowiedziany w grudniu 2020 roku. W produkcji miała pojawić się postać Cary Dune grana przez Ginę Carano. Bohaterka miała podobno otrzymać również swój własny solowy serial. Jednak w związku ze swoimi kontrowersyjnymi wpisami Carano została zwolniona z produkcji The Mandalorian oraz innych przyszłych projektów. Dlatego Dune nie pojawi się w Rangers of the New Republic.

Portal LRM Online sugeruje na podstawie swoich źródeł, że jej miejsce w projekcie ma zająć Hera Syndulla. To postać bardzo dobrze znana fanom Star Wars. Pojawiła się bowiem w serialu animowanym Star Wars Rebelianci.

fot. materiały prasowe

Dla przypomnienia pod koniec serii Disney XD Ahsoka Tano i Sabine Wren wyruszyły na poszukiwanie Ezry Bridgera, natomiast Hera nadal służyła Rebelii (wraz ze swoim synem). Oczywiście tę informację należy póki co traktować z przymrużeniem oka.