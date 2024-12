Anne Hathaway dzięki nowej roli "czuje się tak, jakby robiła coś dobrze". To zasługa TEGO filmowca

fot. Francois Duhamel // Warner Bros. Entertainment

Anne Hathaway najpierw wcieliła się Kobietę Kot w filmie Mroczny Rycerz Powstaje. Później zagrała Brand w widowisku Interstellar. Teraz zagra w trzecim już filmie Christophera Nolana. I to zaraz po tym, jak jego ostatnie dzieło, Oppenheimer, zdobyło podczas gali rozdania Oscarów aż siedem statuetek. Jak się z tym wszystkim czuje?

Kotłuje się we mnie wiele różnych uczuć i nie mam pojęcia, jak je wyrazić słowami. Jestem taka szczęśliwa... - zdradziła Anne Hathaway. - Kocham Chrisa i Emmę Nolan z całego serca. Ich świat to jedno z najlepszych miejsc, w jakich możesz się znaleźć. A fakt, że zaproszono mnie do niego już dwa razy wcześniej, sprawia, że przyjęcie go trzeci raz wydaje się wręcz samolubne. Nigdy nie pozwalałam sobie nawet marzyć o takiej szansie i jest to dla mnie naprawdę wzruszające, jeśli mam być szczera. Sprawia, że czuję się tak, jakbym robiła coś dobrze.

Warto również pamiętać, że Anne Hathaway na początku 2024 roku przyznała w rozmowie z Vanity Fair, że przypisuje Christopherowi Nolanowi "uratowanie" jej kariery po tym, zaczęto ją hejtować w internecie po roli w Les Miserables. Powiedziała, że w tamtym czasie wielu filmowców nie chciało jej zatrudniać przez to, co pisano o w niej sieci. Wyjątkiem okazał się oczywiście sam Nolan, za co jest mu wdzięczna do dzisiaj.

Nowy film Christophera Nolana nie ma jeszcze tytułu. Nie znamy też zarysu fabuły. Wiadomo jedynie, że premiera jest planowana 17 lipca 2026 roku, a w obsadzie oprócz Anne Hathaway są również Zendaya, Tom Holland, Matt Damon i Charlize Theron.