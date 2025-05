Aktorka o 4. sezonie Teda Lasso: nasi scenarzyści są jak rycerze Jedi

fot. Apple TV+

Reklama

Hannah Waddingham przygotowuje się do powrotu do swojej roli w czwartym sezonie hitu Ted Lasso. Aktorka potwierdziła, że rozpoczęcie prac na planie zaplanowano na lipiec 2025 roku. W rozmowie z radiem Capital FM skomentowała powrót z nowymi odcinkami i porównała scenarzystów do rycerzy Jedi z Gwiezdnych wojen.

Powrót Teda Lasso

– Myśleliśmy, że żałoba po serialu już za nami, a tu nagle wracamy do żywych. Nasi scenarzyści są jak rycerze Jedi. Są po prostu niesamowici. Mamy pełen pokój prawdziwych feministów – wspaniałe kobiety i mężczyzn – i to widać w scenariuszach. Są pięknie napisane.

Ted Lasso od samego początku był planowany na trzy sezony. Pod koniec 2024 roku podjęto decyzję o realizacji czwartego. W obsadzie powrócą również Jason Sudeikis, Brett Goldstein, Juno Temple i Jeremy Swift. Wiadomo, że tym razem Ted Lasso będzie pracować z kobiecą drużyną piłkarską.

Potencjalna data premiery czwartego sezonu nie została jeszcze ogłoszona, ale jeśli zdjęcia ruszą w lipcu, serial nie pojawi się wcześniej niż latem 2026 roku.