20 najpopularniejszych gwiazd filmowych wszechczasów. Dane nie pozostawiają złudzeń

Fot. Materiały prasowe

The Direct opublikowało raport The National Research Group, firmy analitycznej specjalizującej się w branży rozrywkowej i technologii, który wyłonił 20 najpopularniejszych gwiazd filmowych. Zobaczcie wyniki poniżej.

W rankingu z męskich aktorów znaleźli się między innymi Tom Cruise, gwiazda serii Mission Impossible i Top Gun, Johnny Depp, który rozkochał w sobie widzów rolą w Piratach z Karaibów, a także Keanu Reeves, znany między innymi z Matrixa i Johna Wicka. Jeśli chodzi o żeńskie artystki, na liście pojawiły się Sandra Bullock (Niewybaczalne, Narzeczony mimo woli, Wielki Mike), Angelina Jolie (Czarownica, Eternals, Pan i pani Smith) i Julia Roberts (Pretty Woman, Notting Hill, Cudowny chłopak).

Ranking: 20 najpopularniejszych gwiazd filmowych

The National Research Group poprosiło respondentów o wybranie maksymalnie pięciu aktorów bądź aktorek, którzy najbardziej zachęcają ich do pójścia do kina. Można więc powiedzieć, że to nie tylko ranking najpopularniejszych gwiazd filmowych, ale i najbardziej wpływowych.