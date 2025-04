Nintendo Switch 2 bez tajemnic! Poznaliśmy cenę i datę premiery wyczekiwanej konsoli

fot. Nintendo

Nintendo Switch 2 trafi do sprzedaży już 5 czerwca tego roku i dostępne będzie zarówno osobno (za 469 euro), jak i w wycenionym na 499 euro zestawie z grą Mario Kart World, jednym z tytułów startowych.

Konsola posiada większy wyświetlacz o przekątnej 7,9 cala i rozdzielczości 1080p, który obsługuje nawet 120 klatek na sekundę. Ekran będzie wykonany w technologii LCD, a nie OLED, ale ma oferować wsparcie dla HDR oraz lepszy kontrast i bardziej żywe kolory niż ten z pierwszego Switcha. Kontrolery Joy-Con są przyczepiane za pomocą magnesów, mają większe gałki analogowe, a każdy z nich można wykorzystać jako mysz.

Za stabilne ustawienie konsoli odpowiada regulowany stojak, a porty USB-C znajdą się zarówno u góry, jak i u dołu urządzenia, co ułatwi ładowanie konsoli oraz podłączanie akcesoriów. Wrażenie robi pojemność pamięci – aż 256 GB, czyli 8 razy więcej niż w przypadku pierwszego Switcha. Dodatkowo pamięć będzie można rozszerzyć przy pomocy kart MicroSD Express. Stacja dokująca pozwoli na podłączenie konsoli do telewizora i zabawę nawet w rozdzielczości 4K, a o zapewnienie odpowiednich temperatur zadba wbudowany w nią wentylator.

Wyjaśniła się również funkcja tajemniczego przycisku „C”. Będzie on służył do aktywacji GameChat, czyli komunikacji głosowej z innymi graczami. Nie będzie to wymagało żadnych dodatkowych akcesoriów, ponieważ funkcja wykorzysta wbudowany mikrofon – niezależnie od tego, czy gramy w trybie handheld, czy korzystamy z konsoli umieszczonej w stacji dokującej. Gracze będą mogli także udostępniać swój ekran znajomym oraz dokupić kamerę.

Podczas Nintendo Direct nie tylko pokazano nadchodzące produkcje (w tym porty m.in. Cyberpunk 2077 czy Elden Ring), ale też ujawniono, że wybrane gry z pierwszego Switcha doczekają się ulepszonych wydań. Wśród nich znajdą się The Legend of Zelda: Breath of the Wild oraz Tears of the Kingdom. Obie gry będą oferować lepszą jakość grafiki, wyższą płynność oraz wsparcie dla aplikacji mobilnej. Osoby, które posiadają już te produkcje w wersji na pierwszego Switcha, będą mogły dokupić płatną aktualizację do ulepszonego wydania.

Rozszerzenia na Switchu 2 doczeka się również usługa Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Pojawią się w niej wybrane gry z GameCube'a, takie jak The Legend of Zelda: Wind Waker.