Starfield na PS5 z premierą jeszcze w tym roku? Wszystko jest możliwe

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Bethesda

Reklama

Informację tę przekazał Tom Warren z The Verge podczas rozmowy w podcaście Xbox Two. Według jego źródeł, wersja na PlayStation 5 była planowana już wcześniej i miała ukazać się wraz z pierwszym dodatkiem, jednak z niewyjaśnionych powodów te plany nie doszły do skutku.

Mieli ją wydać razem z tym rozszerzeniem, ale coś poszło nie tak – powiedział Warren. Dodał również, że deweloperzy z Bethesda Game Studios pracują nad wersją na PS5 od dłuższego czasu, co sugeruje, że projekt może być już w finalnej fazie produkcji.

Tymczasem pojawiły się kolejne dowody na to, że Starfield trafi na konsolę Sony. Na stronie internetowej Bethesdy niedawno dodano logo PS5, co stanowi mocny sygnał, że gra rzeczywiście zmierza na tę platformę.

Te informacje pokrywają się z wcześniejszymi doniesieniami portalu Vandal, który wymienił Starfield jako jeden z tytułów Xboxa mających trafić na PS5. W zestawieniu znalazły się także takie produkcje jak Killer Instinct czy Fable.

Drugim gorącym tematem jest nadchodzące rozszerzenie do Starfield, o którym niedawno mówił Todd Howard. Według zapowiedzi, ma ono pojawić się w drugim roku życia gry, czyli w 2025 roku. To może być doskonała okazja, by premierę dodatku połączyć z debiutem Starfield na PS5, co z pewnością zwiększyłoby zainteresowanie tytułem wśród nowych graczy.