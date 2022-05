Ravenholm - zobaczcie film dokumentalny o skasowanej grze studia Arkane w uniwersum Half-Life

fot. youtube.com

Na kanale Noclip, znanym z filmów dokumentalnych poświęconym grom, pojawił się godzinny materiał na temat skasowanego projektu Arkane Studios w uniwersum Half-Life. Gra, która na różnych etapach produkcji znana była jako Ravenholm, Return to Ravenholm lub Half-Life 2: Episode Four, tworzona była w latach 2006-2007, ale nigdy nie ujrzała światła dziennego. Teraz dostaliśmy możliwość przyjrzenia się temu, co nas ominęło.

W grze mieliśmy trafić do tytułowego, opuszczonego miasta Ravenholm. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych lokacji z drugiej części serii Valve. Słynęła z wyjątkowo mrocznego i niepokojącego klimatu, a zabawa w tym miejscu z klasycznej strzelanki zmieniała się w zasadzie w survival-horror. Walka w produkcji Arkane miała opierać się między innymi na dość realistycznej fizyce: gracze mogliby na przykład odpychać przeciwników, zyskując tym samym przestrzeń czy możliwość spokojniejszego wycelowania w nich. Nie brakowało również pułapek, które lata później powróciły w innych dziełach studia, takich jak seria Dishonored czy ubiegłoroczne Deathloop.

Niestety, choć Return to Ravenholm zapowiadało się całkiem interesująco, to ostatecznie projekt został anulowany przez Valve.

