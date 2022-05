Pamiętacie kultowego Spinacza z Windowsa? Wirtualny asystent powrócił w Halo Infinite

fot. Microsoft

W programie Office 97 wprowadzono charakterystycznego, wirtualnego asystenta w postaci pana Spinacza, znanego również jako Clippy, który podzielił odbiorców. Jedni go uwielbiali, inni nienawidzili, ale nie da się ukryć, że zapadał on w pamięć i dziś uznawany jest za postać kultową. Teraz, po latach od debiutu, powraca on w dość nietypowym miejscu, bo można znaleźć go... w grze Halo Infinite dostępnej na pecetach i konsolach Xbox One oraz Xbox Series S/X.

Spinacz, tu pod nazwą "Clipster" jest częścią dwóch przedmiotów kosmetycznych, które mogą trafić w ręce graczy: pojawia się jako emblemat oraz gadżet, który można zawiesić na broni. Z ich wyglądem możecie zapoznać się na poniższych grafikach, które na Twitterze opublikował James Shields.

https://twitter.com/shieldsjames/status/1521589551260602368

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.