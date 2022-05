Elden Ring - Aragorn zawitał do Ziem Pomiędzy dzięki fanowskiemu wideo

fot. youtube.com

Od premiery Elden Ring upłynęły już ponad dwa miesiące, ale produkcja japońskiego studia From Software w dalszym ciągu cieszy się sporym zainteresowaniem, także wśród twórców internetowych. Jeden z nich postanowił przenieść do wirtualnego świata... Aragorna z filmowej serii Władca Pierścieni. Postać, w którą wcielał się Viggo Mortensen, zaskakująco dobrze pasuje do Ziem Pomiędzy.

Na kanale "eli_handle_b․wav" opublikowano krótkie wideo, w którym Aragorn przemierza znane z gry lokacje, walczy z przeciwnikami, a nawet staje twarzą w twarz z potężnymi bossami. Twórca do stworzenia materiału wykorzystał nie tylko oprogramowanie do montażu, ale też kilka modów do Elden Ring, pozwalających między innymi na swobodne manipulowanie kamerą.

Elden Ring dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X.

