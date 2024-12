Krew i Popiół dostanie adaptację od Sony. 5-książkowa seria może ukazać się na ekranie w całości

Fot. Materiały prasowe

Sony zajmie się telewizyjną adaptacją serii książek autorstwa Jennifer L. Armentrout, czyli bestsellerowej serii Z krwi i popiołu, która trafiła na listę bestsellerów New York Timesa. Projekt będzie serialem, który obejmie pięć książek z serii: Krew i Popiół, Królestwo ciała i ognia, Korona ze ze złoconych kości, Wojna dwóch królowych oraz Dusza krwii i popiołu.

Adaptacja telewizyjna serii książek From Blood and Ash koncentruje się na 5 tomach, ale może zostać rozbudowana podobnie jak tworzona przez Sony adaptacja cyklu Obca, która po sukcesie serialu Outlander sprawiła, że seria książek także była kontynuowana. Jennifer L. Armentrout ma zamiar wydać szóstą część serii, The Primal of Blood and Bone, w 2025 roku, a cała seria prequeli już istnieje.

Krew i Popiół - fabuła

Seria książek opowiada o Poppy, której życie nigdy nie należało do niej, ponieważ została wybrana przy narodzinach, by zapoczątkować nową erę. Czeka na dzień swojej ascendencji, ale wolałaby być z gwardzistami walczącymi ze złem, które zabrało jej rodzinę. Zamiast tego musi przygotowywać się, by zostać uznaną za godną przez bogów. W tym samym czasie porzucone przez bogów i budzące strach w śmiertelnikach, upadłe królestwo znowu powstaje, by przemocą i zemstą odebrać to, co uznaje za swoją własność.