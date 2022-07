Szokujące kulisy kultu Snyder Cut to kłamstwo? Ray Fisher atakuje dziennikarkę

Warner Bros.

W tym materiale dziennikarka Rolling Stone, Tatiana Siegel opublikowała bardzo dużo szokujących informacji o kulcie Zacka Snydera i jego Snyder Cut. Były tam między innymi doniesienia o botach napędzających ruch na Twitterze czy innych toksycznych sytuacjach. Ray Fisher, czyli aktor grający Cyborga w filmie Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera ostro na to zareagował na Twitterze, publikując szeroki komentarz ze zrzutami ekranu maili i innymi szczegółami. Twierdzi otwarcie, że Tatiana Siegel publikuje kłamstwa.

Ray Fisher kontratakuje

Na wstępie na swoim Twitterze zwraca uwagę, że swego czasu The Hollywood Reporter opublikował obszerny artykuł o problemach Ligi Sprawiedliwości Jossa Whedona z komentarzami Raya Fishera. Autorką była Kim Masters, słynna dziennikarka portalu. Według jego informacji Tatiana Siegel, wówcza dziennikarka THR, napisała inny tekst o sytuacji w negatywnym tonie. Według Los Angeles Times, jak wskazuje Fisher, THR wybrał obiektywny tekst Masters, bo Siegel miała zupełnie inne, negatywne dla Fishera, podejście do jego konfliktu z Jossem Whedonem. To doprowadziło do pogorszenia jej relacji z Masters i portalem.

Dalej aktor twierdzi,że Siegel przeniosła się do Rolling Stone i tam lata później, czyli w lipcu 2022 roku opublikowała swoje kłamstwa i nieprawdziwe plotki. Twierdzi nawet, że to jest przerobiony jej materiały napisany wcześniej dla wspomnianego THR.

W tekście znalazła się informacja, że Ray Fisher odmówił dziennikarce komentarza. Aktor, publikując zrzuty ekranu z maili, zwraca uwagę, że Tatiana Siegel napisała wprost: jeśli nie otrzyma odpowiedzi, napisze, że Ray Fisher odmówił komentarza. Problem polega na tym, że - jak wskazuje aktor - nie jest to rzetelna praktyka dziennikarska, bo ani on ani jego przedstawiciele po prostu nie odpisali jej na maila, więc nie nastąpiła żaden kontakt ani rozmowa. Wychodzi na to, że aktor miał rację w tym aspekcie, bo artykuł został edytowany po jego wpisach i już nie ma tam "odmowy komentarza". Naczelnemu RS zarzuca też nieprawdę, bo napisał na Twitterze, że wysłali do Fishera i spółki kilka maili, a Fisher wskazuje, że dostali tylko dwa.

Na razie mamy batalię słowa przeciwko słowu. Nikt inny związany z tematem nie komentuje go na ten moment.

