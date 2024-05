Paulie już na planie 3. sezonu Reachera. Tak olbrzym rozpoczyna konflikt

foto. materiały prasowe

Opublikowano oficjalne zdjęcie zza kulis prac na planie 3. sezonu Reachera. Tym samym platforma streamingowa Prime Video pierwszy raz pokazuje znanego z książek Lee Childa Paulie'ego, na którego pojawienie się czekali fani serialu. Wiemy, że to przerażający przeciwnik dla tytułowego bohatera, przy którym Jack Reacher wygląda na mikrusa.

Reacher - Paulie w 3. sezonie

Jak widzimy Pauli rozpoczyna konflikt z Reacherem "atakując" jego przyczepę na planie.

Reacher - kim jest Paulie?

Paul Masserella, znany jako Paulie, to były żołnierz amerykańskiej armii. Jest on ochroniarzem tajemniczego Zachary’ego Becka (Anthony Michael Hall), którego syn zostaje prawie uprowadzony. Mężczyzna żyje w strach przed własnymi pracodawcami.

Na kartkach powieści Lee Childa fani czytali, że Paulie to olbrzym mierzący 2 metry i 15 centymetrów, a do tego miał być cięższy od Reachera o jakieś 90 kilogramów. W serialu zagra go Olivier Richters, znany jako "Holenderski Gigant", który mierzy 2 metry 18 centymetrów i waży 160 kilogramów. Oznacza to, że jest on o 27 cm wyższy od Alana Ritchsona i o ponad 50 kg cięższy.

Prace na planie trwają. Premiera 3. sezonu Reachera w 2025 roku.