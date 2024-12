Marvel 1943: Rise of Hydra z nowymi informacjami. Młody Kapitan Ameryka i istotna rola Wakandy

fot. materiały prasowe

Marvel 1943: Rise of Hydra to gra akcji tworzona przez zespół Skdance Games, na którego czele stoi Amy Hennig. To właśnie ona udzieliła niedawno wywiadu dla serwisu Entertainment Weekly, w którym ujawniła kilka istotnych informacji na temat tej nadchodzącej produkcji.

W grze mamy zobaczyć inną wersję Kapitana Ameryki. Steve Rogers ma tutaj być dopiero na początku swojej superbohaterskiej drogi, przez co będzie mocno różnił się od tego, co znamy na przykład z filmów wchodzących w skład MCU. Gracze zobaczą też inną Czarną Panterę, bo pod maską będzie skrywał się Azzuri, dziadek T'Challi. Ma być on postacią dużo bardziej "dojrzałą" niż Rogers.

To [osadzenie akcji w czasach II wojny światowej - przyp. red.] pozwala nam na zrobienie interesujących rzeczy. Jedną z nich jest możliwość opowiedzenia historii młodego Steve'a Rogersa, który dopiero próbuje się w tym wszystkim odnaleźć, a nie doświadczonego gościa, którego widzieliśmy w filmach. To także umożliwiło nam wprowadzenie nowej Czarnej Pantery 1943 roku.

Hennig zapowiada również, że sama historia ma być rozbudowana i nie zabraknie w niej zwrotów akcji, a także okazji do zwiedzenia ciekawych miejsc.

Jest w tym wiele intryg, mnóstwo zwrotów akcji, fascynujących postaci i interesujących lokacji.

Jednym z takich miejsc ma być Wakanda. W Marvel 1943 będzie ona jeszcze ukryta przed światem.

W tym czasie Wakanda jest ukryta przed światem zewnętrznym i chroniona przez dżunglę. Nie interweniują, ale przebieg wydarzeń wciąga ich w konflikt. Muszą bronić swoich interesów. Świat robi się mniejszy. Nie ma jeszcze satelit, ale niedługo się pojawią. Możesz zestrzeliwać samoloty, które przelatują nad Wakandą, ale jak długo możesz pozostać w cieniu? Cap i Czarna Pantera walczą z tymi samymi wrogami i przejmują się tymi samymi wydarzeniami mającymi miejsce na świecie, ale początkowo są do siebie niemal wrogo nastawieni. Dobrzy ludzie muszą współpracować, by pokonać zło. Jeśli się rozdzielą, to nie będą mieli szans na sukces.

Na łamach Entertainment Weekly opublikowano też grafikę koncepcyjną przedstawiającą Wakandę. Możecie zobaczyć ją poniżej.

Marvel 1943: Rise of Hydra - premiera w 2025 roku.