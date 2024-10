Pojawiła się pierwsza recenzja Silent Hill 2 Remake. Czy Bloober Team sprostał wyzwaniu?

fot. Bloober Team

W najnowszym numerze japońskiego magazynu Famitsu pojawiła się pierwsza recenzja Silent Hill 2 Remake, a jej podsumowaniem na swojej stronie podzielił się użytkownik ryokutya2089. To pierwszy sygnał na temat jakości nadchodzącej, odświeżonej wersji klasyka survival-horrorów od Konami. Przypomnijmy, że za przygotowanie tego remake'u odpowiada polskie studio Bloober Team.

Silent Hill 2 Remake otrzymał 35 punktów w 40 stopniowej skali, a składające się na ten wynik oceny czterech recenzentów to odpowiednio 8/9/9/9. Krytycy magazynu chwalą przede wszystkim przerażającą atmosferę, która potęgowana jest przez nową warstwę audiowizualną. Z dobrym odbiorem spotkały się też niektóre z wprowadzonych nowości oraz... japoński dubbing. Możemy przeczytać również, ze dotarcie do końca tej mrocznej przygody ma zająć graczom od około 16 do 18 godzin.

Silent Hill 2 Remake zadebiutuje 8 października na PC oraz PlayStation 5. Okres konsolowej wyłączności dla platformy Sony wynosi 12 miesięcy.