Resident Evil 4 Remake - screeny i gameplay z nadchodzącej produkcji. Ależ mroczny klimat!

Resident Evil 4 Remake

Jedną z niespodzianek czerwcowej prezentacji State of Play było ujawnienie, że powstaje remake Resident Evil 4. Choć plotkowano o tym od dawna, to dopiero wtedy dostaliśmy oficjalne potwierdzenie wcześniejszych przecieków i spekulacji oraz otrzymaliśmy możliwość zapoznania się z klimatycznym, debiutanckim zwiastunem. Na więcej materiałów musieliśmy jednak czekać do pokazu zorganizowanego przez firmę Capcom. To właśnie tam pokazano gameplay oraz kilka efektownych screenów.

Fragment rozgrywki jest niestety bardzo krótki i trwa nieco ponad pół minuty. Pokazuje on jednak, że nadchodząca produkcja postawi na wyjątkowo mroczną atmosferę, co z pewnością sprawi, że serca graczy zabiją szybciej.

Dzięki opublikowanym screenom mamy zaś możliwość, by lepiej przyjrzeć się wybranym lokacjom oraz nowemu, gruntownie odświeżonemu wizerunkowi głównego bohatera, Leona S. Kennedy'ego.

Resident Evil 4 Remake zadebiutuje 24 marca 2023 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.

