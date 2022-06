The Alters nowym projektem twórców Frostpunk. W zwiastunie gra i trąbi zespół Kombi

fot. 11bit Studios

Wreszcie zobaczyliśmy, czym, poza Frostpunk 2, zajmuje się polskie 11bit Studios. Podczas PC Gaming Show zaprezentowano zwiastun gry zatytułowanej The Alters, która ma być nastrojową przygodówką nastawioną przede wszystkim na wybory moralne i mierzenie się z ich konsekwencjami. Sporym zaskoczeniem okazał się wykorzystany w materiale utwór, bo słyszymy w nim "Black and White" w wykonaniu zespołu Kombi.

Produkcja przedstawi losy Jana Dolskiego, który po awaryjnym lądowaniu na odległej planecie decyduje się na zorganizowanie sobie pomocy i stworzenie tytułowych "altersów", czyli alternatywnych wersji samego siebie. Bohater nie jest jednak do końca świadom wagi tej decyzji.

The Alters - zwiastun gry

The Alters to gra o zmieniających życie momentach. Tych binarnych decyzjach, zapadających w ułamku sekund, ale mających wpływ na całe twoje życie. Gdy spojrzysz w głąb siebie, we własną przeszłość, odkryjesz, że jesteś kim jesteś jako suma wszystkich tych decyzji. A kiedy już to zrobisz, pojawi się fundamentalne pytanie: A CO, JEŚLI? - czytamy w oficjalnym opisie gry.

The Alters

