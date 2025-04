Reżyser Godzilla Minus One zrobi Gwiezdne Wojny? Lucasfilm stawia zaskakujący warunek

fot. YouTube (Nerd Reactor)

Gdy film Godzilla Minus One robił furorę w Stanach Zjednoczonych i na świecie, przyszłość reżysera Takashiego Yamazakiego była na ustach fanów popkultury. W ramach tego szumu Lucasfilm, w osobach Kathleen Kennedy i Dave'a Filoniego, zaprosił go do siedziby, w której zorganizowano specjalny pokaz jego filmu o Królu Potworów. To prawdopodobnie nie było przypadkowe spotkanie, ponieważ obie strony wyraziły chęć współpracy nad Gwiezdnymi Wojnami.

Gwiezdne Wojny od reżysera Godzilla Minus One?

Podczas rozmowy z CinemaToday na Star Wars Celebration w Japonii Dave Filoni, który pełni funkcję nadzorującą budowę uniwersum, potwierdził nadzieję, że prędzej czy później Takashi Yamazaki zrobi Gwiezdne Wojny. Stawia jednak dość nieoczekiwany warunek: nie chce mu mówić, jaką historię ma opowiedzieć.

– Yamazaki jest wielkim fanem Star Wars. Świetnie nam się o tym rozmawiało. Chciałbym zobaczyć, co chciałby zrobić w Gwiezdnych Wojnach. Wolałbym pozostawić to jego kreatywności, zamiast mówić mu, że chcę, aby zrobił dokładnie to i to. Jednakże obecnie jest zajęty kolejnym filmem o Godzilli, na który bardzo czekam.

Sam Yamazaki również był wcześniej pytany o Gwiezdne Wojny. Podkreślał, że gdyby nie saga stworzona przez George'a Lucasa, nigdy nie zostałby reżyserem, i że ma nadzieję na współpracę przy uniwersum.

Chęci są po obu stronach, więc nie jest wykluczone, że po kolejnym filmie o Godzilli Yamazaki zabierze się za Gwiezdne Wojny. Wszystko zależy od tego, czy będzie miał na to pomysł.