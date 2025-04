Ahsoka w innym stylu! 2. sezon w klimacie filmu wojennego – co wiemy?

fot. materiały prasowe

Z zakończonego 20 kwietnia Star Wars Celebration napłynęły kolejne informacje o drugim sezonie serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka. Informowaliśmy już, że admirał Ackbar z Powrotu Jedi powróci jako jedna z ważniejszych postaci, a jego związek z jednym z głównych wątków fabularnych jest kluczowy dla decyzji Dave’a Filoniego, twórcy serialu, by przywrócić go na ekran.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka – Ackbar kontra Thrawn

Twórca zapowiada, że powrót do galaktyki Wielkiego Admirała Thrawna, genialnego stratega wojskowego, przywróci nadzieję pozostałościom po Imperium na odzyskanie władzy. Dzięki niemu będą silniejsi niż wcześniej, więc dalsza próba walki z Nową Republiką przeobrazi się w pełnoskalową wojnę. Oni mają Thrawna – właśnie dlatego Filoni po stronie bohaterów stawia legendarnego wojskowego, admirała Ackbara.

– Ackbar idealnie pasuje do czasu akcji serialu. W Legendach odegrał kluczową rolę w wojnie Nowej Republiki z pozostałościami po Imperium. Dlatego to idealny moment, by go sprowadzić z powrotem.

Filoni podkreślił, że ważne było dla niego pokazanie, dlaczego Ackbar to postać zapadająca w pamięć. Zespół wytrwale pracował nad tym, by wiernie odwzorować jego wygląd, a także przypomnieć widzom, dlaczego ta postać jest tak ważna i ceniona. Twórca zaznaczył również znaczenie jego przeciwnika – Wielkiego Admirała Thrawna, który "uratował Gwiezdne Wojny” w latach 90. dzięki powieści Dziedzic Imperium. Według Filoniego Thrawn będzie próbował odbudować Imperium i zasiać chaos w galaktyce.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka jak film wojenny

Dodał też, że drugi sezon Ahsoki ma charakter klasycznego filmu wojennego.

– Postrzegam drugi sezon jak film wojenny. Czerpiemy inspirację z takich epickich produkcji jak Tora! Tora! Tora! oraz Bitwa o Ardeny. Ackbar będzie kluczową postacią w gigantycznej bitwie flot.

Prace na planie mają rozpocząć się lada dzień. Premiera została zaplanowana na 2026 rok.