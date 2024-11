Co różni DCU od MCU? Frank Grillo wyjaśnia i wbija szpilkę w Marvela

fot. Marvel Studios

Frank Grillo nie stroni od produkcji komiksowych. Nie tak dawno temu brał udział w ramach Kinowego Uniwersum Marvela, gdzie wcielał się w postać Brocka Rumlowa. Przygoda z tym światem nie potrwała zbyt długo, bo w filmie Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów jego złoczyńca poniósł śmierć. Potem przemknął tylko przez ekran na moment w Avengers: Koniec gry.

Teraz Grillo stał się jedną z pierwszych twarzy powstającego DCU. Zagra Ricka Flaga Sr., czyli ojca postaci poznanej jeszcze w 2016 roku przy okazji pierwszego Legionu samobójców. Co ciekawe, to właśnie Grillo będzie jednym z najczęściej pojawiających się aktorów w początkowej fazie DCU. Zadebiutuje w wersji animowanej w Creature Commandos, potem pojawi się w Supermanie, a miesiąc później jako ważna postać w 2. sezonie Peacemakera. Aktor w rozmowie ze Screen Rant opowiedział o różnicach pomiędzy DCU a MCU:

Największą różnicą jest możliwość uczestniczenia w całym procesie od samego początku. Nie jestem tylko narzędziem fabularnym, które potem się wyrzuca do kosza. To, co jest dla mnie ważne i za co jestem Jamesowi wdzięczny, to w tym świecie nie dałoby się go zrobić bez Ricka Flaga Sr. Podchodzę do tego bardzo na poważnie. Ciągle mówię Jamesowi i Peterowi: "Cokolwiek macie w planach, ja w to wchodzę."

