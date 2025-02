J.K. Simmons o wcieleniu się w Omni-Mana w Mortal Kombat 1: dużo więcej stękania i jęków

fot. NetherRealm Studios

W listopadzie 2023 roku do grona grywalnych wojowników w Mortal Kombat 1 dołączył Omni-Man z serii Niezwyciężony. Głosu tej postaci, podobnie jak w serialu animowanym, udzielił J.K. Simmons. Teraz, po ponad roku, aktor wypowiedział się na temat pracy nad grą.

Simmons w rozmowie z serwisem ComicBook przyznał, że praca z NetherRealm Studios przypadła mu do gustu. Pochwalił między innymi scenariusz i to, jak jego bohater wpasował się do świata Mortal Kombat 1.

Byłem pozytywnie zaskoczony. W przypadku każdej oferty mówię, że wszystko zależy od scenariusza. To były naprawdę zabawne, fajne rzeczy. Dużo więcej stękania i jęków. Zawsze zostawialiśmy sporo odgłosów walki na koniec sesji nagraniowej. Byłem zadowolony z tego, jak spójna pozostała postać Omni-Mana, nawet po tym, jak przenieśliśmy go do innego świata.

Warto przypomnieć, że nie był to pierwszy kontakt J.K. Simmonsa z branżą gier wideo. Jego głos można było usłyszeć również w takich produkcjach, jak Portal 2 czy Baldur's Gate 3, gdzie wcielił się w Ketherica Thorma.