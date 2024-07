fot. screen z YouTube

Paul Feig po raz pierwszy tworzy kontynuację do jednego ze swoich filmów i będzie nią Zwyczajna przysługa 2. Do głównych ról ma powrócić Blake Lively oraz Anna Kendrick, czyli gwiazdy oryginału. Akcja tym razem będzie mieć miejsce we Włoszech na wyspie Capri.

Reżyser produkcji wypowiedział się o tym, jak wpadł na pomysł na kontynuację:

Unikałem kontynuacji jak ognia, ale przy tym konkretnym filmie często sobie myślałem: "Myślę, że da się z nimi zrobić coś więcej." I miałem też pomysł na inny film, który miał się dziać we Włoszech. To wtedy pomyślałem: "Chwila, moment. Co jeśli połączę te dwa pomysły?" I to właśnie zrobiliśmy. I jest to bardzo fajne. Mieliśmy właśnie pierwszy pokaz filmu i ludzie go pokochali.

Zwyczajna przysługa 2 - co wiemy?

Jest to kontynuacja czarnej komedii Zwyczajna przysługa z 2018 roku, która osiągnęła umiarkowany sukces komercyjny, zbierając 97 mln dolarów przy budżecie 20 mln dolarów.

W obsadzie są Blake Lively, Anna Kendrick, Henry Golding, Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Joshua Satine, Ian Ho oraz Kelly McCormack.

Zwyczajna przysługa 2 - o czym będzie film?

Historia skupia się na Stephanie Smoothers (Kendrick) oraz Emily Nelson (Lively), gdy wyruszają na wyspę Capri we Włoszech. Celem jest ekstrawagancie wesele Emily z włoskim biznesmenem. Mamy oczekiwać, że z tym wszystkim będzie związana zdrada i morderstwo, a fabuła ma mieć pełno twistów, które na pewno zaskoczą.