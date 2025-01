Oszukać przeznaczenie 6 na prostej drodze do ukończenia. Ta część zmieni formułę serii

fot. IMDB.com

Oszukać przeznaczenie 6 osiągnęło dwa ważne kamienie milowe na drodze do kin, gdy kompozytor Tim Wynn ujawnił oficjalne logo filmu, ogłaszając jednocześnie zakończenie pracy nad ścieżką dźwiękową. Odsłonięcie logo miało miejsce w montażowni, podczas ostatnich etapów postprodukcji, co Wynn pokazał na swoim Instagramie. Jest to dobry znak, gdyż oznacza że produkcja ujrzy światło dzienne bez znaczących opóźnień 16 maja 2025 roku.

Co wiadomo o kolejnym filmie z serii Oszukać Przeznaczenie?

Twórca serii, Jeffrey Reddick, powiedział, że szósta część będzie różnić się od ustalonego schematu, stwierdzając, że choć film pozostaje klasycznym Oszukać Przeznaczenie, nie będzie podążał za tradycyjnym wzorcem grupy ludzi, którzy oszukują śmierć, a potem umierają w różnych okolicznościach. Bloodlines ma na celu wniesienie świeżego spojrzenia na franczyzę, która zarobiła ponad 650 milionów dolarów na pięciu poprzednich częściach. Szósta część szczególnie wyróżnia się powrotem zmarłego Tony'ego Todda, który pośmiertnie pojawi się w filmie. Zagra on klasycznie postać William Bludwortha, tajemniczego właściciela zakładu pogrzebowego, który pojawił się w Oszukać Przeznaczenie, Oszukać Przeznaczenie 2 oraz Oszukać Przeznaczenie 5. Historia obiecuje zgłębić początki tej postaci.