Rachel Zegler o radzeniu sobie z hejtem: nie zamierza być ofiarą. Śnieżka jej nie złamała?

fot. Disney

Reklama

Rachel Zegler w 2021 roku została obsadzona jako Śnieżka w live-action Disneya. Aktorka od przekazania fanom informacji o castingu przez trasę promocyjną aż po premierę filmu była obiektem wielu dyskusji online. Część osób uważało, że ze względu na swoje pochodzenie nie pasuje do roli, a także krytykowało jej komentarze na temat tego, że niektóre wątki z oryginalnej bajki są przestarzałe. Nie pomógł też fakt, że produkcja okazała się komercyjną i artystyczną klapą, za co aktorka została w dużej mierze obarczona winą, choć po recenzjach można domyśleć się, że problemów było więcej – chociażby niepokojące krasnoludki z CGI czy słaba gra aktorska Gal Gadot.

Więc na ten temat: Rachel Zegler: czy naprawdę skrzywdziła Śnieżkę? O pasji, hejcie i księżniczkach

Rachel Zegler o hejcie

W ten sposób Rachel Zegler przez dość długi czas była nie tylko krytykowana, ale również hejtowana w internecie. To musiało być dość dużym wyzwaniem dla młodej i wciąż niedoświadczonej aktorki. Nic dziwnego, że artystka w rozmowie z brytyjskim i-D została spytana o to, jak poradziła sobie z falą negatywnych komentarzy na swój temat. Z jej odpowiedzi wynika, że podejmuje świadomy wybór, by się nimi nie przejmować i zachować pogodę ducha.

To ciekawe – zaczęła Rachel Zegler, komentując rozmowy z mediach społecznościowych na jej temat. – Ale czasami naprawdę niepokojące. Myślę, że postrzeganie siebie jako ofiary jest wyborem, którego nie podejmuję – powiedziała na temat tego, jak sobie radzi z byciem na świeczniku w mediach społecznościowych. – Nie chcę również wskutek tego stać się podła czy negatywna. Wybieram bycie pozytywną, jasną stronę mocy i radość. I wierzę, że czasem ta radość jest wyborem: budzę się codziennie rano i myślę sobie, że jestem wdzięczna za to, co mam.

Warto dodać, że choć wiele osób przewidywało Rachel Zegler koniec kariery po porażce Śnieżki, to aktorka nie może narzekać na brak pracy: obecnie występuje na West Endzie w adaptacji sztuki Evita pod reżyserią Jamiego Lloyda, która zbiera znakomite recenzje i jest bardzo popularna.

Nie tylko Pixar i Disney: najlepsze animacje i zapomniane perełki