Autorka książek o swoim udziale w prequelu Outlandera. „To łatwiejsze niż pisanie powieści”

fot. Starz

Outlander: Blood of My Blood to nadchodzący spin-off popularnego serialu Outlander, który powstał na podstawie powieści Diany Gabaldon. Stanowi prequel dla tej produkcji, który skupi się na życiu i zalotach rodziców Jamiego Frasera: Briana Frasera i Ellen Mackenzie. Sezon będzie liczyć 10 odcinków.

Gabaldon przy okazji rozmowy z TV Insider o najnowszych rozdziałach ze swojej serii książek, opowiedziała o swoim udziale w powstawaniu Outlander: Blood of My Blood.

To o wiele łatwiejsze niż pisanie powieści. Napisanie sceny zajmuje mi maksymalnie trzy tygodnie. Piszę scenariusz do prequela i jeden do 8. sezonu [Outlandera].

Na razie zamówiono tylko jeden sezon Blood of My Blood, ale autorka zasugerowała, że ma pomysł na dłuższą historię.

Cóż, wersja telewizyjna nie zależy ode mnie. Ale jeśli to coś znaczy, to mam materiał na trzy — stosunkowo krótkie, w porównaniu do głównych powieści Outlander — książki prequelowe dotyczące rodziców Jamiego. Blood of My Blood opiera się na streszczeniu pierwszej z tych książek.

Zdjęcia do nowego serialu zakończyły się w lipcu. Wcześniej producentka, Maril Davis, powiedziała Variety, że nie zrobili niczego, czego pisarka by nie pokochała. Dodała, że Gabaldon była bardzo szczera w różnych kwestiach i codziennie oglądała nakręcone sceny, dając swoje wskazówki. Ponadto bardzo wspierała twórców oraz ekipę filmową.

Outlander: Blood of My Blood - zdjęcia

W Outlander: Blood of My Blood występują Harriet Slater i Jamie Roy, którzy wcielili się odpowiednio w Ellen MacKenzie oraz Briana Frasera. W obsadzie są również Hermione Corfield jako Julia Moriston i Jeremy Irvine jako Henry Beauchamp, rodzice Claire.

Outlander: Blood of My Blood - premiera w 2025 roku.