Smutny finał Q&A z Richardem Dreyfussem przed pokazem Szczęk - kino przeprasza

Richard Dreyfuss to aktor i komik, który zagrał w filmie Szczęki, a także innej znanej produkcji Stevena Spielberga, Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Widzowie w kinie The Cabot spodziewali się, że podczas sesji Q&A usłyszą ciekawe historie zza kulis i anegdotki z planu, jednak artysta miał inne plany. Wyszedł na scenę ubrany w sukienkę i wygłosił przemówienie, które wielu uczestników opisało jako transfobiczne i seksistowskie. Miał w nim między innymi rzucać mizoginistycznymi uwagami na temat Barbry Streisand i szydzić ruchu MeToo. Jeden z uczestników donosi, że tłum krzyczał na niego i większość osób wyszła, zanim film się zaczął.

Smutny finał Q&A z Richardem Dreyfussem przed pokazem Szczęk

Deadline opublikowało oświadczenie, w którym kino przeprosiło uczestników pokazu i napisało, że poglądy Dreyfussa nie odzwierciedlają tego, co reprezentuje sobą The Cabot. Żałuje, że wystąpienie aktora spowodowało dyskomfort u wielu widzów. Jeden z uczestników zauważył jednak na Facebooku, że nie zaproponowano żadnego zwrotu pieniędzy.

NIE dostaliśmy tego, za co zapłaciliśmy (wszyscy zakładaliśmy, że czeka nas lekki i zabawny wieczór słuchania historii i anegdot Richarda Dreyfussa z okresu, który spędził przy kręceniu Szczęk). To było obraźliwe i żądamy zwrotu pieniędzy.

Był to stosunkowo mały pokaz, więc zeznań widzów także jest niewiele. W internecie jednak pojawiło się kilka nagrań, na których można zobaczyć różne fragmenty wystąpienia Richarda Dreyfussa. W chwili pisania tego artykułu nie ma jednak nigdzie opublikowanej całości. Mimo to, zebraliśmy dla was kilka wypowiedzi i filmików, dzięki którym będziecie mogli lepiej ocenić sytuację.

