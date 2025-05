Opóźnienie premiery GTA 6 było nieuniknione? Nawet pracownicy nie wierzyli w debiut w 2025 roku

fot. 2K Games

Jason Schreier z serwisu Bloomberg podzielił się nowymi informacjami na temat opóźnienia premiery GTA 6. Dziennikarz, we wpisie opublikowanym na platformie Bluesky, ujawnił, że żaden z pracowników Rockstar, z którymi rozmawiał, nie wierzył, że uda się wypuścić ten wyczekiwany tytuł jesienią 2025 roku z uwagi na ogromny zakres prac oraz chęć uniknięcia tzw. crunchu, czyli długich i wyczerpujących nadgodzin.

Nikt, z kim rozmawiałem w Rockstar, od dawna nie wierzył, że jesień 2025 to realny termin premiery. Za dużo pracy, za mało czasu i – jak się wydaje – rzeczywista chęć ze strony zarządu, by uniknąć brutalnego crunchu. Przesunięcie premiery GTA VI na 2026 rok było nieuniknione od miesięcy, jeśli nie dłużej.

Schreier zaznaczył również, że o sprawie informował już w styczniu tego roku w wiadomości wysłanej do subskrybentów swojego newslettera poświęconego branży gier. Wówczas były to jednak wyłącznie jego przypuszczenia.

Wydawca Take-Two Interactive Software ogłosił, że najbardziej wyczekiwana gra wszech czasów ma ukazać się jesienią 2025 roku. Jednak firmy często wiele obiecują. Kolejne Grand Theft Auto to ogromna i ambitna produkcja, a presja, by była znakomita, jest wyjątkowo duża. Studio Rockstar Games zobowiązało się, że w ostatnich miesiącach prac nad grą nie będzie zmuszać pracowników do nadmiernych nadgodzin. Osobiście spodziewam się, że premiera przesunie się na 2026 rok - napisał w newsletterze.

Grand Theft Auto VI - premiera na PlayStation 5 i Xbox Series X|S została zaplanowana na 26 maja 2026 roku.