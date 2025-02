Jest teaser M3GAN 2.0. M3GAN idzie śladem Terminatora 2

fot. materiały prasowe

Reklama

Wraz z publikacją pierwszego teasera filmu M3GAN 2.0 pojawił się oficjalny opis fabuły, który zapowiada zmianę koncepcji. Pamiętamy, że tytułowy robot został zniszczony na końcu pierwszej części. W dwójce powróci, by… uratować ludzi i walczyć po ich stronie z potwornie złą maszyną do zabijania. Tym samym, podobnie jak Terminator, M3GAN staje się bohaterką, choć zaczynała jako czarny charakter.

Wątek z Eternals w Kapitanie Ameryka 4! Spot zapowiada kluczowy element fabuły

M3GAN 2.0 – teaser

M3GAN 2.0 – opis fabuły

Dwa lata po wydarzeniach pierwszego filmu twórczyni M3GAN, Gemma (Allison Williams), została uznaną pisarką i zwolenniczką rządowego nadzoru nad sztuczną inteligencją. Cady (Violet McGraw) ma teraz 14 lat i stała się nastolatką buntującą się przeciwko nadopiekuńczym zasadom Gemmy. Obie nie wiedzą, że technologia, dzięki której stworzono M3GAN, została skradziona przez firmę pracującą w sektorze wojskowym. Nowy twór to robot-zabójczyni imieniem Amelia (Ivanna Sakhno z Ahsoki) – szpieg i niepokonana maszyna do zabijania. Kiedy jej świadomość się budzi, Amelia dochodzi do wniosku, że nie zamierza przyjmować rozkazów od ludzi… ani pozwalać im żyć.

Przyszłość ludzkości wisi na włosku. Gemma zdaje sobie sprawę, że jedyną szansą jest wskrzeszenie M3GAN (gra ją Amie Donald, głosem jest Jenna Davis) i jej udoskonalenie. Musi stać się szybsza, silniejsza i bardziej zabójcza. Czas na to, by oryginalna zabójczyni zmierzyła się z godną przeciwniczką.

M3GAN 2.0 – twórcy, obsada, premiera

Gerard Johnstone powraca jako reżyser. W obsadzie są Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Aristotle Athari, Timm Sharp (Apples Never Fall) oraz Jemaine Clement (Co robimy w ukryciu).

Premiera odbędzie się w czerwcu 2025 roku.