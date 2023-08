Rick i Morty - kiedy premiera 7. sezonu w HBO Max? Jest data

fot. materiały prasowe

Rick i Morty powraca z 7. sezonem. Premiera światowa popularnego serialu animowanego odbędzie się 15 października 2023 roku. Platforma streamingowa HBO Max potwierdziła, że premiera w Polsce odbędzie się dzień później, czyli 16 października 2023 roku.

Rick i Morty - co wiemy o 7. sezonie?

Jest to pierwszy sezon tego serialu realizowany bez współtwórcy Justina Roilanda, który został zwolniony z uwagi na kontrowersyjne prywatne sytuacje. On także był głosem Morty'ego Smitha i Ricka Sancheza, ale na ten moment nie ujawniono, kto go zastąpi. W lipcu mówiono, że jeszcze szukają nowego odtwórcy tych ról.

- To się dzieje! Dzięki talentom całej ekipy serialu możemy cieszyć się nowymi 10 odcinkami, które ponownie wzniosą poprzeczkę komedii i animacji. Ten sezon udowadnia, że Ricka i Morty'ego tworzą geniusze, którzy dopiero się rozkręcają - powiedział szef telewizji Adult Swim (producent serialu), Michael Ouweleen.