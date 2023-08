Rick i Morty - zobaczcie klip zapowiadający 7. sezon. Rick Prime powróci

fot. Adult Swim

Do sieci trafiło krótkie wideo zapowiadające 7. sezon serialu animowanego Rick i Morty. Materiał ma formę teledysku: oglądamy sceny walki Ricka Sancheza ze swoimi alternatywnymi wersjami, a w tle możemy usłyszeć utwór "Bullet with Butterfly Wings" zespołu The Smashing Pumpkins. Słowa wypowiedziane przez bohatera na końcu sugerują, że w nowych odcinkach istotną rolę odegra Rick Prime i prawdopodobnie to on będzie pełnił rolę głównego antagonisty.

Rick i Morty - zapowiedź 7. sezonu serialu

Siódmy sezon nie ma jeszcze ustalonej dokładnej daty premiery i na konkrety będziemy musieli jeszcze zaczekać. Adult Swim zapowiada jednak, że nowe epizody zadebiutują "już wkrótce". W Polsce poprzednie sezony oraz odcinki specjalne (z napisami lub dubbingiem) możecie obejrzeć na platformie HBO Max. Warto również przypomnieć, że na początku roku poinformowano o zwolnieniu współtwórcy tej produkcji, Justina Roilanda. Na ten moment nie wiadomo, kto zastąpi go w roli tytułowych bohaterów.