Rick and Morty: The Anime - zwiastun. Rodzina w zwariowanej formie

fot. materiały prasowe

Podczas Comic-Cona w San Diego, Adult Swim, Telecom i Sola Entertainment wypuścili pierwszy zwiastun serialu Rick and Morty: The Anime. To spin-off znanego animowanego sitcomu, który pojawi się jeszcze w 2023 roku. Klip zdradza, czego fani mogą się spodziewać. Poza tytułowym duetem, pojawią się stare, jak i nowe postacie.

Rick and Morty: The Anime - zwiastun

Na końcu wideo ze zwiastunem, reżyser Takashi Sano wypowiedział się o tej produkcji:

Ricka i Morty'ego - Jako reżyser, chciałbym zapewnić, że również jestem ogromnym fanem. Wierzę, że na świecie jest wiele fanów tego sitcomu i jestem szczerze zaszczycony, że spośród nich wszystkich wybrano mnie do stworzenia nowej historii o Ricku i Mortym. Ale z tym zaszczytem przychodzi również ogromna presja, ponieważ oryginał został tak dobrze stworzony. To, co starałem się osiągnąć w tych 10 odcinkach, to skompresować moje ulubione elementy z oglądania Ricka i Morty'ego, aby wydobyć ich esencję, a następnie dodać unikalny japoński akcent. Chciałbym, abyście dobrze się bawili obserwując przygody Ricka i Morty'ego, którzy stają się uwikłani w różne rodzaje chaosu. A po wszystkich 10 odcinkach myślę, że znajdziecie siebie w osobliwym stanie umysłu. I ten stan, jak sądzę, najlepiej oddaje uczucia, jakie ja odczuwam, oglądając Ricka i Morty'ego. Mam nadzieję, że nowa seria wam się spodoba. Proszę, obejrzyjcie ją!

Rick and Morty: The Anime

Rick and Morty: The Anime - co wiadomo o produkcji?

Za projekt odpowiadają Adult Swim, Telecom Animation Film oraz Sola Entertainment. Ze zwiastunu wynika, że poza tytułowym duetem, w serialu pojawią się również Space Beth, Jerry, Summer oraz Gromflomity. Wychodzi również na to, że Morty będzie miał nowy obiekt westchnień - w zapowiedzi można zauważyć przy nim młodą dziewczynę. Poza tym, szczegóły fabuły są nieznane.