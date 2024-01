Rick i Morty – 8. sezon opóźniony. Wersja anime na nowym klipie

fot. materiały prasowe

Złe wieści dla fanów Ricka i Morty’ego. Przez ostatnie lata twórcom serialu udawało się utrzymywać tempo wypuszczania nowych sezonów co rok. Niestety w 2024 roku nie otrzymamy nowych odcinków, na które będziemy musieli poczekać nieco dłużej. The Hollywood Reporter podał, że ósmy sezon popularnego serialu Adult Swim zadebiutuje dopiero w 2025 roku. Powodem jest ubiegłoroczny strajk scenarzystów, który opóźnił produkcję nowych epizodów.

Widzowie nie pozostają jednak bez żadnych nowych przygód dwójki popularnych bohaterów. W przygotowaniu jest spin-off Rick and Morty: The Anime, które właśnie doczekało się nowego klipu.

Rick and Morty: The Anime – nowy klip z serialu

Za Rick and Morty: The Anime odpowiada Takashi Sano, który wyreżyserował wszystkie odcinki, a wcześniej pracował nad dwoma krótkometrażowymi epizodami: Rick and Morty vs. Genocider oraz Summer Meets God (Rick Meets Evil). Serial będzie samodzielnym dziełem, niepowiązanym z głównym serialem. Za produkcję dziesięcioodcinkowego sezonu odpowiada Telecom Animation Film.

Rick and Morty: The Anime – serial zadebetuje w 2024 roku na platformie HBO Max.