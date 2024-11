James Cameron był wściekły na TEGO aktora. Poszło o odrzucenie roli w Avatarze

fot. youtube.com/Warner Bros. Pictures

James Cameron zrobił z Avatara kurę, która znosi złote jajo. Obie części z serii przyniosły gigantyczne zyski ze światowego box office i mimo długiej przerwy pomiędzy ich premierą zachwycają swoimi wizualiami na nowe sposoby. Wielu aktorów chciałoby zagarnąć kawałek tego opłacalnego tortu dla siebie, ale wśród nich nie jest Josh Brolin. Aktor, któremu science-fiction nie jest obce, bo w tym roku pojawił się w Diunie: Części drugiej, jeszcze w 2017 roku wspominał o swojej kłótni z Jamesem Cameronem. Reżyser Terminatora chciał, aby Brolin zagrał jedną z głównych ról w pierwszym Avatarze, ale aktor się na to nie zgodził.

Jeśli nie chcę zrobić Avatara, to go nie zrobię. - mówił w 2017 roku dla Esquire. - James Cameron przezywa mnie tak i siak. Niech robi co chce.

W tym roku Brolin powrócił do tematu przy okazji wywiadu z Grahamem Bensingerem. Tam przedstawił swój pogląd na sytuację i co faktycznie mogło być powodem takiej złości u Camerona.

Słyszałem, że był wściekły. Rozumiem to. Kiedy masz na coś pomysł, a do tego masz status i siłę w branży, to jesteś przyzwyczajony do tego, że ludzie są wdzięczni za to, co im oferujesz. Powodem odrzucenia roli był projekt, a nie on sam. Nie wiem, czy myśli tak samo, bo nie znam go na tyle dobrze.

