Rick i Morty - superbohaterska drużyna znana z serialu doczeka się własnego spin-offu

fot. Adult Swim

W jednym z odcinków trzeciego sezonu serialu animowanego Rick i Morty poznaliśmy drużynę superherosów zwaną Obrońcami i będącą parodią takich grup, jak Avengers czy Liga Sprawiedliwości. W jej skład wchodzili Supernowa, Milion Mrówek, Alan Peron, Krokobot, Vance Maximus i Fuks-Fuks. Teraz Adult Swim poinformowało, że bohaterowie ci doczekają się własnego spin-offa.

Szczegóły jak na razie trzymane są w tajemnicy. Biorąc pod uwagę wydarzenia, do jakich doszło w odcinku Ricka i Mortiego zatytułowanym Obrońcy 3: Powrót Światokresa można założyć, że spin-off będzie fabularnym prequelem, choć nie jest to nic pewnego. Nie można wykluczyć, że twórcy zaskoczą i wybrną z wcześniejszych wydarzeń w jakiś nietypowy sposób.

Co ciekawe, nie będzie to jednak jedyny spin-off, jaki w najbliższym czasie przygotuje Adult Swim. W planach są także animowane spin-offy Your Pretty Face is Going to Hell, Robot Chicken oraz Aqua Teen Hunger Force.