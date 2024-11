Lies of P - kiedy premiera DLC? Twórcy pracują też nad nowym, zaskakującym projektem

fot. Neowiz

Studio Round8, znane z ciepło przyjętej przez graczy produkcji Lies of P, ujawniło, kiedy możemy spodziewać się premiery dodatku do tej wymagającej gry. Zgodnie z komunikatem opublikowanym na oficjalnej stronie zespołu, DLC ma zadebiutować na początku przyszłego roku. Warto przypomnieć, że jak na razie nie wiemy praktycznie nic na jego temat, ale jeśli deweloperzy rzeczywiście celują z debiutem w najbliższe miesiące, to niebawem powinniśmy dostać jakieś konkretne informacje.

Jeśli chodzi o DLC i sequel Lies of P, to chcemy zrobić to lepiej i poprawić te elementy, które mogą zostać rozwinięte - powiedział Jiwan Choi.

Co ciekawe, Round8 ma mieć obecnie ręce pełne roboty i pracuje nie tylko nad DLC i kontynuacją Lies of P, ale także nad zupełnie nowym projektem. Ma być nim survival-horror w klimatach sci-fi, który tworzony jest z wykorzystaniem silnika Unreal Engine 5 i ma trafić na PC oraz konsole.