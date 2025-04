Śnieżka ofiarą review bombingu? Jest oświadczenie IMDb

Fot. Materiały prasowe

Śnieżka ma ocenę 1.6 na 10 w popularnym serwisie IMDb. Aż 294 tysiące użytkowników oddało swój głos. Ponad 90% z nich wystawiło filmowi tylko jedną gwiazdkę.

Nic dziwnego, że pojawiły się podejrzenia o review bombing – to praktyka, która polega na masowym wystawianiu tytułowi najniższej oceny bez obejrzenia produkcji – i informacja widniejąca na stronie Śnieżki w IMDb wydaje się to potwierdzać. Tuż pod tytułem widnieje ostrzeżenie: „Nasz mechanizm oceniania wykrył nietypową aktywność związaną z głosowaniem na ten tytuł”.

Śnieżka ofiarą review bombingu?

Dla porównania, w serwisie Rotten Tomatoes oceny widzów dzielą się na dwie kategorie. „Zweryfikowana publiczność” to osoby, u których potwierdzono zakup biletu na seans. W tej grupie Śnieżka ma aż 73% pozytywnych ocen i średnią 3.9 na 5. Za to wśród „wszystkich” widzów – u których nie zweryfikowano kupna biletu – wynik spadł do 19% i średniej 1.5 na 5. Rozstrzał pomiędzy tymi liczbami jest ogromny i budzi nieufność.

Warto pamiętać, że Śnieżka jeszcze przed premierą wzbudzała kontrowersje, a coraz to nowe informacje, na przykład o krasnoludkach zrobionych za pomocą CGI, wzbudzały coraz większe wątpliwości wśród widzów. Produkcja miała słaby start w kinach, a już w drugim tygodniu zaliczyła 66-procentowy spadek frekwencji, zarabiając jedynie 14,2 mln dolarów. To gorzej niż w przypadku Dumbo, którego uznano za komercyjną porażkę.

Śnieżka z pewnością nie spełniła oczekiwań Disneya w box office. Jednak biorąc pod uwagę niską oglądalność i spadek frekwencji, tak bardzo wzmożona aktywność przy wystawianiu ocen z pewnością budzi wątpliwości co do tego, czy wszystkie krytykujące film osoby na pewno go obejrzały.

