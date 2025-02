Harrison Ford o Star Wars. W końcu odpowiedział: Kto strzelił pierwszy?

Fot. Materiały prasowe

Podczas wywiadu promocyjnego filmu Kapitan Ameryka: Nowy świat dziennikarz Jake Hamilton zażartował, że czekał na moment, gdy ktoś podczas trasy promocyjnej zapyta Harrisona Forda, kto wygrałby w walce: Red Hulk czy Hulk. Dodał, że to pytanie można porównać do słynnej dyskusji o tym, kto strzelił pierwszy w Gwiezdnych wojnach. Ku zaskoczeniu wielu Ford od razu udzielił odpowiedzi! Przez lata, gdy padały pytania o Gwiezdne wojny, aktor unikał jednoznacznej odpowiedzi w swoim charakterystycznym stylu.

Star Wars – kto strzelił pierwszy?

Dyskusja dotyczy wersji specjalnej filmu Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja, w której George Lucas wprowadził wiele zmian. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych była modyfikacja sceny w kantynie w Mos Eisley, gdzie Han Solo mierzy się z Greedo. Zmodyfikowano ją tak, by to Greedo oddał pierwszy strzał. W rozmowie z Hamiltonem Ford otwarcie potwierdził, że dla niego to jedyna kanoniczna wersja: Han Solo nie strzelił pierwszy.

Przypomnijmy, że w filmie Marvela Kapitan Ameryka: Nowy świat Harrison Ford wciela się w prezydenta Thaddeusa Rossa, który w wyniku fabularnych wydarzeń przeistacza się w Red Hulka. Aktor przejął rolę po zmarłym Williamie Hurcie, który wcielał się w Rossa od debiutu postaci w The Incredible Hulk (2008).

Premiera Kapitana Ameryki 4 już 14 lutego.