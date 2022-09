Ród smoka - zdjęcia z 6. odcinka. Tak wyglądają nowe aktorki w rolach Alicent i Rhaenyry

fot. HBO Max

Jedną z charakterystycznych cech serialu Gra o tron: Ród smoka są duże przeskoki w czasie co odcinek. Historia szybko rozwija się i pokrywa wiele lat w Westeros. Dlatego też piąty odcinek to pożegnanie aktorek grających Rhaenyrę Targaryen i Alicent Hightower. Milly Alcock i Emily Carey już nie pojawią się w serialu. W ich starsze wersje wcielą się odpowiednio Emma D'Arcy i Olivia Cooke.

Nie będą to jednak jedyne zmiany w serialu. Przez przeskok w czasie o kolejne lata w historii odgrywać będą ważne role inne postacie. Takie jak Aegon II, pierwszy syn króla Viserysa Targaryena. W tę rolę wciela się teraz Ty Tennant (syn Davida i Georgii Tennantów z Doktora Who), którego widzowie mogą kojarzyć z Doom Patrol. Rola Aegona w nadchodzących odcinkach ma być ważna, bo jest on bezpośrednim rywalem Rhaenyry do tronu. Poza nim pojawi się też Laenor Velaryon, w którego tym razem wcieli się John MacMillan.

Poza tym mamy zobaczyć Evie Allen w roli księżniczki Heleany, siostry Aegona oraz Leo Ashtona w roli księcia Aemonda Targaryena. Do tego Laena Velaryon, obecna żona Daemona Targaryena będzie grana przez Nannę Blondell. Mają oni dwie córki, Baelę i Rhaenę Targaryen, W te role odpowiednio wcielają się Shani Smethurst i Eva Ossei-Gerning.

Ród smoka - zdjęcia z 6. odcinka

Gra o tron: Ród smoka - sezon 1, odcinek 6

Ród smoka - premiera 6. odcinka w HBO Max już 26 września 2022 roku w środku nocy.