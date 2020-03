Rojst - zwiastun i tytuł w wersji angielskiej. Polski serial w Netflixie na świecie

Rojst to serial kryminalny, w którym główne role grają Dawid Ogrodnik i Andrzej Seweryn. Fabuła rozgrywa się w latach 80. w Polsce. W niedużym, zapomnianym mieście gdzieś na południowym zachodzie Polski dochodzi do brutalnego podwójnego morderstwa: młodej prostytutki i miejscowego komunistycznego działacza. W tym samym czasie samobójstwo popełnia również para nastolatków. W miejscowej gazecie o morderstwie ma napisać Witold Wanycz, doświadczony, nieco zgorzkniały dziennikarz. Jednocześnie w tej samej redakcji zatrudnia się młody redaktor: Piotr Zarzycki – syn wysoko postawionego działacza partyjnego. Rozpoczyna on własne dziennikarskie śledztwo. Im bardziej angażuje się w sprawę, tym głębiej grzęźnie w tytułowy rojst – bagno, z którego trudno się wydostać.

Anglojęzyczny tytuł to The Mire, czyli dosłowne znaczenie tytułowego rojsta. Jak udało nam się ustalić, premiera w Netflixie na całym świecie odbędzie się 25 marca 2020 roku. Sądzimy, że wówczas w polskim Netflixie widzowie będą mogli również mieć możliwość włączenia polskiej ścieżki dźwiękowej.

Rojst - zwiastun anglojęzyczny