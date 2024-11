Denzel Washington w MCU. Aktor potwierdził rolę w filmie Marvela!

fot. materiały prasowe

Denzel Washington obecnie udziela wywiadów promujących Gladiatora 2, a w rozmowie z programem Today poruszono kwestię kolejnych jego ról. Najpierw zagra Otella na Broadwayu, a potem wcieli się w historyczną postać Hannibala, który ruszy na Rzym w widowisku historycznym. Następnie planuje film ze Steve'em McQueenem. Aktor ujawnił jednak, że po tym projekcie czeka go debiut w MCU w Czarnej Panterze 3! Po występie w MCU ma zamiar ponownie zagrać Otella w filmie, potem pojawi się w roli króla Lira (nie wiadomo, czy w filmie, czy w teatrze), a następnie rozważa przejście na emeryturę. Washington ma obecnie 69 lat, więc, biorąc pod uwagę liczbę wymienionych projektów, zajmie mu to zapewne około 10 lat.

Czarna Pantera 3 z Denzelem Washingtonem

Aktor zdradził, że reżyser i scenarzysta obu filmów z serii Czarna Pantera, Ryan Coogler pracuje obecnie nad scenariuszem trzeciej części! Okazuje się, że tworzy on rolę specjalnie z myślą o Denzelu Washingtonie, o czym aktor został poinformowany, więc najwyraźniej są już wstępnie dogadani co do jego występu.

Black Panther 3 nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony, więc film prawdopodobnie pojawi się dopiero w dalszej przyszłości MCU. Można śmiało przypuszczać, że nie zobaczymy go w ramach Sagi Multiwersum, która zakończy się w 2027 roku wraz z widowiskiem Avengers: Secret Wars.