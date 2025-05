Sztuczna inteligencja reżyserem światła w domowym kinie

fot. Philips

Reklama

W topowych telewizorach Philips serii OLED950 oraz OLED 910 wyposażonych w najnowszą wersję Ambilight Plus sztuczna inteligencja analizuje treści w czasie rzeczywistym, dostosowując obraz i podświetlenie do warunków w pomieszczeniu, a także do gatunku filmu i kolorystyki scen.

Ambilight Plus rozumie akcję na ekranie

Dzięki 192 strefom podświetlenia i precyzyjnym algorytmom Ambilight Plus tworzy efekt idealnie zsynchronizowany z dynamiką scen. Podczas filmów akcji światło pulsuje energicznie, podkreślając pościgi czy eksplozje, a w romantycznych momentach subtelnie rozświetla ściany ciepłymi odcieniami. Wieczorne seanse w zaciemnionym pokoju zyskują nowy wymiar – system automatycznie redukuje jasność, chroniąc oczy widzów i dbając o nastrój.

Kluczową rolę odgrywa tu procesor P5 AI 9. generacji, który rozpoznaje, czy na ekranie rozgrywa się mecz piłkarski, koncert, czy scena romantyczna. Dla każdego gatunku dobiera optymalne ustawienia: kontrast, balans bieli, a nawet redukcję szumów. Co ważne, AI działa lokalnie – nie zbiera danych użytkowników, gwarantując prywatność.

fot. Philips

Dlaczego warto wybrać Ambilight Plus?

– Adaptacyjne światło: Czujniki analizują natężenie światła w pomieszczeniu, a AI rodzaj wyświetlanej treści, aby jak najlepiej dostosować podświetlenie.

– Komfort dla oczu: Naturalny obraz i redukcja męczącego migotania obrazu.

– Ekologia: Mniejsze zużycie energii dzięki precyzyjnemu sterowaniu diodami.

Technologia Ambilight, która towarzyszy widzom od 2005 roku, wciąż ewoluuje. Dla kinomanów oznacza to jedno: domowe seanse będą jeszcze bardziej wciągające i widowiskowe. Najnowsze modele Philips z serii OLED950 oraz OLED910 wyposażone w Ambilight Plus oraz procesor P5 AI 9. generacji wejdą na rynek w najbliższych miesiącach. Postaramy się je dla Was przetestować, żeby sprawdzić, czy nowy Ambilight Plus wspomagany przez AI rzeczywiście wzbogaca filmowe wieczory.