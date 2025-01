Jezus powraca do kina. Pasja 2 ma oficjalny tytuł

Newmarket/Everett Collection

Reklama

Mel Gibson pojawił się w podcaście Joe Rogana, gdzie poruszono temat filmu Pasja 2. Reżyser pracuje nad tym projektem od lat, a już niedługo rozpocznie zdjęcia. W rozmowie zdradził, że oficjalny tytuł filmu to The Resurrection of Christ, czyli w dosłownym tłumaczeniu Zmartwychwstanie Chrystusa.

Nadchodzi Pasja 2

Mel Gibson potwierdził, że historia nie będzie opowiedziana w sposób liniowy. Uważa, że tak wyjątkowe wydarzenie, jak zmartwychwstanie Chrystusa, wymaga odmiennego podejścia, aby nadać fabule sens oraz odpowiedzieć na kluczowe pytania. Prace nad scenariuszem trwały aż 6-7 lat. Gibson zdradził, że napisał go wspólnie z Randallem Wallace’em (Braveheart) oraz swoim bratem.

Czytaj także: Hulk z własnym filmem w MCU. Plotki, pomysł i reżyser Mad Maxa

źródło: materiały prasowe

Reżyser przyznał, że zmartwychwstanie jest elementem historii Jezusa, który wymaga najwięcej wiary. Jednocześnie, podobnie jak przy pierwszej części, ponownie współpracuje z historykami, aby wiernie oddać realia epoki. Prace na planie mają ruszyć w 2026 roku. Taką nadzieję wyrazić Gibson.

Gibson w 2024 roku wyjaśnił również, że scenariusz drugiej części jest bardziej filozoficzny i poetycki niż dosłowny, jak to miało miejsce w Pasji. Sam porównał go do "wyprawy po zażyciu kwasu" i zapowiedział, że film pokaże Jezusa przemieszczającego się pomiędzy królestwami – zapewne ziemskim i niebieskim.