Ruchomy chaos - Tom Holland nie ma najlepszej passy. Są recenzje filmu

Akcja Ruchomy chaos dzieje się w niedalekiej przyszłości. Wszystkie kobiety zostały zabite przez tajemniczy wirus, a wszyscy pozostali przy życiu mężczyźni mogą słyszeć swoje myśli w strumieniu obrazów, słów i dźwięków, zwanych Szumem. To wprowadza chaos do społeczeństwa, który próbuje wykorzystać pewna rasa obcych. Jedynym, który może powstrzymać zagładę jest młody Todd Hewitt. Na swojej drodze jednak nieoczekiwanie spotyka tajemniczą dziewczynę, która może być kluczem do rozwiązania problemu.

Film w reżyserii Douga Limana otrzymał recenzje krytyków z USA. Okazuje się, że jest to kolejna nieudana produkcja z udziałem Toma Hollanda. Niedawno mieliśmy opinie na temat jego filmu Cherry w reżyserii Braci Russo, który w serwisie Rotten Tomatoes uzyskał 38% pozytywnych recenzji. Z kolei Ruchomy chaos wypada jeszcze gorzej i ma 25% pozytywnych recenzji (na 48 opublikowanych tekstów), co daje średnią ocenę na poziomie 4.70/10.

W wielu recenzjach krytycy zwracają uwagę na fakt, że mamy do czynienia z interesującym światem, ale z zupełnie nieciekawymi bohaterami. Nudno mają prezentować się także sceny akcji i relacje między postaciami. Krytyczne uwagi kierowane są także w stronę obranego przez twórców ciężkiego tonu produkcji, który ma w zamierzeniu odróżniać Ruchomy chaos od innych tego typu projektów, ale przez to jest seans godny zapomnienia. W pozytywnych recenzjach zwraca się uwagę na ciekawe podjęcie tematu, sporo udanych sekwencji akcji oraz pomysłowe wykorzystanie różnych gatunków. Są to jednak odosobnione opinie.

W obsadzie filmu znaleźli się Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen, Demián Bichir, Cynthia Erivo, Nick Jonas, Kurt Sutter i David Oyelowo. Ruchomy chaos - premiera w kinach w USA odbędzie się 5 marca 2021 roku.