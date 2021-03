Y: Ostatni z mężczyzn, American Horror Stories i inne - wideo promocyjne pokazuje pierwsze ujęcia z nowych seriali FX

screen z YouTube

W czasie wirtualnego panelu na TCA stacja FX przedstawiła wideo promocyjne ukazujące pierwsze ujęcia z nowych seriali, których premiery możemy spodziewać się w 2021 roku. Wśród nich znajdują się Y: Ostatni z mężczyzn, American Horror Stories, The Old Man oraz Reservation Dogs. Co ciekawe pojawią się one nie w tradycyjnej telewizji, ale usłudze FX on Hulu na platformie streamingowej. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Y: Ostatni z mężczyzn to adaptacja popularnego komiksu autorstwa Briana K. Vaughana i Pii Guerry, której bohaterem jest Yorrick, ostatni mężczyzna na świecie, w którym tajemniczy wirus uśmiercił resztę reprezentantów jego płci.

American Horror Stories to nowa, antologiczna seria Ryana Murphy'ego, której każdy odcinek będzie przedstawiał inną, straszną historię.

The Old Man to thriller z Jeffem Bridgesem w roli głównej. To opowieść o emerytowanym oficerze CIA, który zostaje wmieszany w pewien spisek.

Reservation Dogs to miniserial, którego twórcą jest Taika Waititi. To historia czterech nastolatków ze społeczności Indian w Oklahomie, którzy popełniają drobne przestępstwa.