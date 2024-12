Film o Jamesie Bondzie wstrzymany. Konflikt za kulisami - padają ostre słowa

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Amazon MGM Studios

Reklama

Według Wall Street Journal, za kulisami nowych przygód Jamesa Bonda pojawiły się poważne problemy. Dochodzi do konfliktu między rodziną Broccoli, która od dekad nadzoruje tworzenie filmów o agencie 007, a Amazonem, który po przejęciu MGM ma pełne prawa do tej postaci. Efektem tego sporu jest wstrzymanie prac nad nowym filmem. Najwyraźniej to wyjaśnia, dlaczego mimo wcześniejszych sugestii w 2024 roku nie otrzymaliśmy żadnych informacji o kolejnym Bondzie.

Problemy Jamesa Bonda

Jak donoszą źródła WSJ, wieloletnia producentka serii Barbara Broccoli nie ufa Amazonowi w kwestii dbania o przyszłość franczyzy. Informator twierdzi, że padły ostre słowa: „To są je*ani idioci!”. Powodem jej nieufności mają być dwie sytuacje: brak dużej promocji programu The Making of James Bond – 007 oraz nazwanie franczyzy Jamesa Bonda słowem „treść” (w oryginale content).

Według źródeł film nadal pozostaje wstrzymany. Po kilku latach przygotowań nie ma żadnego scenariusza, planu ani wybranego aktora. W raporcie Wall Street Journal czytamy, że projekt może być wstrzymany na dłuższy czas. Teoretycznie długi okres pomiędzy filmami nie jest zaskoczeniem – przeważnie wynosił dwa-trzy lata. Najdłuższa przerwa miała miejsce między ostatnią przygodą agenta 007 w wykonaniu Timothy’ego Daltona a debiutem Pierce’a Brosnana, która wyniosła aż sześć lat. Również sześć lat minęło między Spectre a Nie czas umierać z 2021 roku, ale na to wpływ miała pandemia. Na razie widzowie czekają już trzy lata na jakiekolwiek informacje, a doniesienia o całkowitym braku postępów nie napawają optymizmem.

materiały prasowe

Podobno Broccoli ma również obawy dotyczące kinowej przyszłości Jamesa Bonda, choć Amazon wielokrotnie zapewniał, że w przypadku tej franczyzy nic nie ulegnie zmianie i że filmy będą miały kinową dystrybucję. Wiele produkcji, które później trafiają na Prime Video, ma standardową premierę kinową. Przedstawiciele Amazona chcieliby także rozwijać inne historie w świecie Bonda. Potencjalne spin-offy jednak raczej na razie nie wchodzą w grę, skoro konflikt blokuje nawet realizację głównego filmu.

Najlepsze filmy 2024 roku wg naEKRANIE.pl. 3 tytuły wyżej niż Diuna 2 [RANKING i SONDA]

Na tę chwilę jest to plotka. Informacja nie została potwierdzona, ani zdementowana.