Ryan Gosling chce zagrać w MCU tego ważnego superbohatera. Fani mówią "nie"

Josh Horowitz z MTV przeprowadził rozmowę z Ryanem Goslingiem. Podzielił się na Twitterze ważnym cytatem dla fanów kina komiksowego. Przede wszystkim Gosling zdementował plotki wiążące go z rolą w serialu Nova, który został zapowiedziany wiosną 2022 roku. Na początku sądzono, że to film, ale potem - jak donosi Comicbook.com - nowe szczegóły zaczęły sugerować serial MCU.

Ryan Gosling w MCU?

Aktor jednak ma na oku postać, w którą bardzo chciałby się wcielić. Jest nim... Ghost Rider. Marvel Studios ma plany dla tego superbohatera, choć bardziej antybohatera, boi jak informowaliśmy nieoficjalnie chcą zrobić serial w Disney+, ale oficjalnie na razie nic nie ogłoszono. Czy Ryan Goslingiem byłby dobrym Ghost Riderem?

Według comicbook.com, który przeprowadził analizę reakcji na Twitterze, większość fanów MCU go jednak nie chce. Uważają, że Norman Reedus oraz Keanu Reeves lepiej by się nadawali do roli Ghost Ridera. Pojawiają się też głosy o Gabrielu Lunie, który grał Ghost Ridera w serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y., ale według wspomnianych przecieków ta wersja nie jest brana pod uwagę, bo na ekranie ma pojawić się oryginał, czyli Johnny Blaze.

Na razie nie wiadomo, czy Ryan Gosling jest brany w ogóle pod uwagę do tej roli. Są też fani MCU, którzy uważają, że dzięki jego talentowi autorskiemu mógłby sobie poradzić.

