Ghost Rider - serial aktorski w planach MCU. Kto bohaterem?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Informacja pochodzi od Daniela Richtmana, którego doniesienia na temat filmów wielokrotnie się sprawdzały. Twierdzi on, że Kevin Feige i Marvel Studios pracują nad nowym serialem Ghost Rider osadzonym w MCU. Nie będzie to jednak wersja Robbiego Reyesa znana z serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y. Wszystko więc wskazuje, że na ekranie pojawi się oryginalny superbohater, czyli Johnny Blaze.

Przypomnijmy, że Ghost Rider w wykonaniu Gabriela Luny pojawił się w Agentach T.A.R.C.Z.Y. Potem Marvel Television planował stworzyć serial o tej samej postaci dla platformy Hulu. Gdy Kevin Feige awansował i zaczął władać również Marvel Television, projekt został skasowany. Jest to zrozumiałe, bo Agenci T.A.R.C.Z.Y. tak jak wszystkie poprzednie serial aktorskie nie są częścią MCU, a teraz każda nowa produkcja ma należeć do uniwersum.

Potencjalna data premiery nie jest znana. Raczej jest to projekt planowany na za co najmniej kilka lat, bo mamy ogłoszone filmy i seriale do 2022 roku.

Wcześniej Ghost Rider doczekał się dwóch kinowych filmów, w których główną rolę grał Nicolas Cage.